quarta-feira, 3/09/2025

Jornalista é preso por estuprar criança de 11 anos

Suspeito atraía menores com bebidas e jogos em casa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Top Mídia News

O jornalista e assessor de imprensa Renan Lopes Gonzaga de 36 anos foi preso na segunda-feira (1º) em Campo Grande, acusado de estuprar um menino de 11 anos. De acordo com a Polícia Civil ele usava estratégias para atrair menores, oferecendo comida, videogames e bebidas alcoólicas em sua casa.

O caso veio à tona após a mãe de uma das vítimas registrar o desaparecimento do filho na DEPAC. Ao ser localizado, o garoto confirmou que passou a noite na casa do suspeito e relatou o abuso sofrido.

Segundo o menino, outros amigos também frequentavam o local, o que amplia as investigações sobre possíveis outras vítimas. Em depoimento ele negou as acusações. A prisão preventiva do jornalista já foi decretada, e ele está à disposição da Justiça.

O crime gerou grande repercussão na cidade, pois o suspeito é figura conhecida no meio jornalístico local. A Polícia Civil segue apurando os fatos para garantir a proteção das crianças e responsabilizar o autor.

Foto: Renan Lopes Gonzaga de 36 anos
CATEGORIAS:
POLÍCIA

