Jorginho e Flamengo avançam em negociações e devem fechar acordo em breve

Após uma reunião decisiva no último domingo, Flamengo e o estafe de Jorginho avançaram nas negociações, diminuindo a diferença de valores que até então dificultava o acordo. Ambas as partes cederam em suas propostas, e o clube carioca agora aguarda o aval do presidente Bap para fechar a contratação do volante de 33 anos.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, levará os números para aprovação e, se tudo correr bem, Jorginho deve ser contratado por três anos. A viagem recente do jogador ao Brasil, que trouxe sua noiva ao Rio, foi um fator decisivo para o avanço das conversas. A receptividade calorosa dos torcedores também ajudou a convencer o volante a aceitar o projeto rubro-negro.

Embora o Flamengo esteja otimista em fechar o negócio nos próximos dias, o mercado árabe, que tende a se aquecer com o fim do Ramadã, ainda é uma ameaça. Para evitar concorrência, o clube se apressa para resolver a questão antes que outras propostas surjam.

Jorginho ainda precisa negociar sua liberação do Arsenal, onde disputará as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O Flamengo espera que o volante possa se juntar ao time antes do previsto, para ter tempo de se adaptar ao elenco antes do início do Mundial.