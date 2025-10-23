quinta-feira, 23/10/2025

João Henrique lança “Brincadeira Tem Hora” em parceria com Zé Felipe

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Foto: Eryck Patryck

João Henrique dá início a uma nova fase da carreira com o lançamento de “Brincadeira Tem Hora”, releitura do sucesso consagrado por Leonardo que o apadrinhou no sertanejo. A faixa, que conta com a participação especial de Zé Felipe, chega às plataformas digitais em 6 de novembro, às 21h, e ganha clipe oficial no YouTube no dia 7, às 12h.

Gravado em Anápolis (GO), o DVD “Sentidos” apresenta a versatilidade de João Henrique em um cenário deslumbrante, embalado por um pôr do sol marcante. O projeto reúne grandes parcerias, incluindo Leonardo, Zé Felipe e Marília Tavares.

Com produção primorosa e uma combinação de nostalgia e modernidade, “Brincadeira Tem Hora” resgata a essência do sertanejo clássico em um encontro que une o carisma de Zé Felipe à autenticidade de João Henrique.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com / www.blogdobulhoes.com.br

CATEGORIAS:
Sem categoriaJhoseff Bulhões

