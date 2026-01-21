quarta-feira, 21/01/2026

Jimmy Peixoto lança Agência de Influencers Virtuais, primeira agência focada em influenciadores de IA

Publicado por Jhoseff Bulhões
Antes de se propor a criar o próximo influenciador digital de sucesso, Jimmy Peixoto construiu uma alma de IA. O nome dela é Angélica, uma assistente virtual focada em apoio emocional que, por meio de PNL e mensagens de força, já realiza conversas profundas com milhares de usuários na rede social ORA. Agora, Jimmy aplica esse mesmo princípio de “engenharia de personalidades” em uma escala comercial com o lançamento da Influencers Virtuais, a primeira agência do Brasil dedicada a um ecossistema completo para influenciadores gerados por Inteligência Artificial.

A empresa nasce para solucionar dois desafios centrais da economia criativa: a pressão por uma produção de conteúdo insustentável e a busca por narrativas que gerem conexão real com o público.

“A Angélica nos provou que é possível criar uma entidade digital que não apenas interage, mas que genuinamente se conecta com as pessoas. Estamos usando esse aprendizado para expandir o potencial dos criadores, não para substituí-los”, explica Jimmy Peixoto, fundador da Influencers Virtuais.

A agência de Influenciadores Virtuais operará em duas frentes estratégicas:

Para influenciadores e figuras públicas, a agência desenvolve uma réplica de IA que preserva sua voz e valores. O objetivo é permitir que o talento humano foque na estratégia, enquanto seu “gêmeo” garante a onipresença digital e alivia a carga operacional de produção de conteúdo. a agência cria avatares originais do zero. 

A empresa constrói e gerencia a carreira completa de personalidades virtuais, cada uma com perfil, história e nicho próprios, preenchendo lacunas de representatividade e conexão no mercado.

Para conectar esses novos talentos às marcas, a Influencers Virtuais também oferece uma plataforma de campanhas automatizadas. Os anunciantes podem selecionar influenciadores por nicho, subir os ativos da campanha e o sistema gera e distribui o conteúdo patrocinado nos perfis dos avatares.

“A IA é uma ferramenta para escalar a autenticidade”, argumenta Peixoto. “Um gêmeo digital leva a mensagem de um criador a mais pessoas sem sacrificar sua saúde mental. Um personagem original pode explorar novos territórios. Nós criamos o ciclo completo: do nascimento do influenciador à sua monetização.”

A Influencers Virtuais já está em negociação com seus primeiros clientes e se posiciona para liderar uma nova fase na economia criativa, onde a identidade digital se torna um ativo estratégico.

Para saber mais ou para criar seu grêmio virtual acesse o site https://www.influencersvirtuais.com.br

Mas se você faz parte de uma marca, e quer entender como podemos te ajudar com a sua próxima criação de campanhas, aqui tem o nosso passo a passo também: https://www.influencersvirtuais.com.br/ads

