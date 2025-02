JATEÍ: A administração municipal realizou a entrega de um computador para o conselho tutelar.

A Administração Municipal realizou a entrega de um computador para o Conselho Tutelar, um importante passo para modernizar e agilizar os serviços prestados por essa instituição fundamental para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.



Com esse novo equipamentos, o Conselho Tutelar poderá melhorar a gestão dos seus serviços, como o cadastro de atendimentos e o encaminhamento de casos para as redes de proteção, essa iniciativa é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a vida das pessoas e fortalecer as instituições que trabalham para o bem-estar da comunidade. Relatou o vice-prefeito Francisco Alves de Araújo.