quinta-feira, 8/01/2026

Jacques da Luz se prepara para o Estadual 2026

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) acelera os trabalhos no Estádio Jacques da Luz para a abertura da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. Com a reforma em andamento, o estádio receberá melhorias na pintura das arquibancadas, manutenção das ferragens e recuperação das válvulas hidras dos banheiros. O gramado também passa por revitalização completa e o sistema de escoamento foi reparado para evitar acúmulo de água. Além disso, a instalação de um novo sistema de para-raios garante segurança em dias de chuva.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que o objetivo é oferecer conforto aos torcedores e estrutura adequada às equipes. A próxima fase inclui a revitalização da iluminação do estádio. Obras anteriores contemplaram vestiários, sala de arbitragem, sala da PM e sala de imprensa. A estreia da competição está marcada para 18 de janeiro, com o duelo entre Operário FC e FC Pantanal. A FFMS mantém ritmo acelerado para que tudo esteja pronto a tempo do pontapé inicial.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

MS intensificou vacinação e mantém vigilância ativa contra o sarampo

Milton - 0
Estratégias coordenadas pela SES reforçaram a prevenção, ampliaram a cobertura vacinal e mantiveram o Estado protegido ao longo do ano Ao longo de 2025, Mato...
Leia mais

Passaporte de Eliza Samúdio será devolvido à família

Milton - 0
O passaporte de Eliza Samúdio, localizado em Portugal na última sexta-feira, será enviado à família pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o...
Leia mais

Ivinhema confirma técnico Douglas Ricardo para 2026

Milton - 0
O Ivinhema oficializou Douglas Ricardo como técnico para a temporada de 2026 e divulgou os primeiros reforços do elenco. Entre os nomes anunciados estão...
Leia mais

Comissão aprova marco legal para combater facções e milícias

Milton - 0
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o PL 2646/25, que institui um novo marco legal para enfrentar organizações criminosas infiltradas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia