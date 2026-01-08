Jacques da Luz se prepara para o Estadual 2026

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) acelera os trabalhos no Estádio Jacques da Luz para a abertura da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. Com a reforma em andamento, o estádio receberá melhorias na pintura das arquibancadas, manutenção das ferragens e recuperação das válvulas hidras dos banheiros. O gramado também passa por revitalização completa e o sistema de escoamento foi reparado para evitar acúmulo de água. Além disso, a instalação de um novo sistema de para-raios garante segurança em dias de chuva.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que o objetivo é oferecer conforto aos torcedores e estrutura adequada às equipes. A próxima fase inclui a revitalização da iluminação do estádio. Obras anteriores contemplaram vestiários, sala de arbitragem, sala da PM e sala de imprensa. A estreia da competição está marcada para 18 de janeiro, com o duelo entre Operário FC e FC Pantanal. A FFMS mantém ritmo acelerado para que tudo esteja pronto a tempo do pontapé inicial.