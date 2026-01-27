terça-feira, 27/01/2026

Ivinhema e Pantanal conhecem adversários da primeira fase da Copa do Brasil

Operário estreia apenas na segunda fase da competição

Milton
Publicado por Milton
Foto: Anderson Menezes/@polygon_fotografia

Ivinhema FC e FC Pantanal já sabem quem terão pela frente na primeira fase da Copa do Brasil, competição que terá início nos dias 18 e 19 de fevereiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os critérios utilizados para definir os 14 confrontos iniciais, enquanto o Operário FC entra diretamente na segunda fase. De acordo com o regulamento, os 28 clubes da primeira fase são ordenados conforme o Ranking Nacional de Clubes e de Federações, e em caso de empate, a classificação do Campeonato Estadual é usada como critério de desempate.

Dessa forma, o Ivinhema enfrenta o Independente-AP e o Pantanal encara o Ji-Paraná-RO, com os jogos sendo realizados em partida única e, se houver empate, decididos nos pênaltis. O mando de campo será definido em sorteio realizado no dia 28 de janeiro, quando também serão sorteados os confrontos da segunda fase. Caso avancem, Ivinhema e Pantanal entrarão no pote G, enfrentando clubes do pote B, entre eles Avaí-SC, Novorizontino-SP, CSA-AL e Tombense-MG.

O Operário, por sua vez, está no pote E e terá pela frente adversários do pote D, formado por Anápolis-GO, Sousa-PB, Tocantinópolis-TO e outros representantes regionais. A expectativa é de partidas equilibradas e disputas emocionantes, reforçando a tradição do Mato Grosso do Sul no cenário nacional do futebol.

