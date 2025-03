ITAPORÃ: Prefeitura realiza reunião para alinhar diretrizes da educação especial.

A Prefeitura de Itaporã, por meio da Gerência Municipal de Educação, promoveu uma reunião estratégica para alinhar as diretrizes pedagógicas voltadas à Educação Especial no município.

O encontro teve como principal objetivo garantir que todas as ações educacionais voltadas às crianças com necessidades especiais sejam conduzidas conforme a legislação vigente, assegurando um atendimento inclusivo e de qualidade. Estiveram presentes a gerente de Educação Daniely Bigatão, a primeira dama Gabriely Carbonaro e equipe técnica pedagógica da GEDU.

Durante a reunião, foram discutidas questões legais e pedagógicas para que a Rede Municipal de Ensino esteja cada vez mais preparada para acolher, dar suporte e garantir o desenvolvimento adequado dos alunos com necessidades educacionais especiais.

O encontro serviu para reforçar o compromisso da administração municipal com a inclusão e o direito à educação de todas as crianças. A primeira dama Gabriely Carbonaro , destacou a importância desse alinhamento. “Queremos trabalhar dentro do que a lei nos orienta, garantindo que cada aluno receba o suporte necessário para seu pleno desenvolvimento. O compromisso da atual administração é acolher, dar atenção e proporcionar um ensino de qualidade para essas crianças”, afirmou.

O prefeito Tiago Carbonaro também reforçou o compromisso da gestão em fortalecer a educação inclusiva em Itaporã. “Sabemos da importância de um ensino adaptado e estruturado para atender essas crianças da melhor forma possível. Estamos empenhados em oferecer suporte adequado para os profissionais da educação e, principalmente, para os alunos e suas famílias”, destacou.