Itamaraty acusa Milei de tentar interferir nas eleições brasileiras

Governo brasileiro repudia declarações de Milei e reafirma a segurança do sistema eleitoral.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Chanceleria brasileira condena ataques de Javier Milei a Lula e às urnas eletrônicas às vésperas do segundo turno, marcado para 25 de outubro

O Itamaraty acusou o presidente argentino, Javier Milei, de tentar interferir nas eleições brasileiras após declarações contra Luiz Inácio Lula da Silva e questionamentos sobre a segurança do sistema eleitoral. Em nota divulgada nesta terça-feira (20), o Ministério das Relações Exteriores repudiou as manifestações e classificou os ataques como ingerência externa.

Milei publicou no X um trecho de entrevista de Lula ao SBT e insinuou a possibilidade de fraude no segundo turno, marcado para domingo (25). O argentino também compartilhou imagens do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, realizado no domingo (18), e chamou o presidente brasileiro de autoritário.

O Itamaraty reafirmou que as urnas eletrônicas são seguras e que observadores internacionais reconheceram a regularidade do primeiro turno. A pasta também criticou a repetição de alegações difundidas por grupos que contestaram o resultado eleitoral anterior.

As declarações ampliam a crise diplomática entre Brasil e Argentina. Desde agosto, os dois países reduziram o nível de representação diplomática, e o Brasil passou a ser representado em Buenos Aires por um encarregado de negócios. Apesar do desgaste político, o Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina, com forte integração econômica nos setores automotivo e industrial.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura e escola da nuvem oferecem capacitação gratuita para jovens na área da tecnologia; Confira

ANELISE PEREIRA - 0
Seguem abertas as inscrições para que jovens de 18 a 29 anos participem de formações gratuitas na área de tecnologia, oferecidas pela Prefeitura de...
Leia mais

Giroflex ligado e juízo desligado: homem é preso com viatura da Polícia Penal

Milton - 0
Giroflex ligado e juízo desligado: homem é preso com viatura da Polícia Penal Um homem de 58 anos foi preso na noite de quinta-feira (15),...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul vai comemorar seus 35 anos em grande estilo!

ANELISE PEREIRA - 0
Vem aí uma programação especial totalmente GRATUITA com muita música e grandes shows para celebrar a história do nosso município! 26 de outubro: Traia...
Leia mais

Flávio ataca Lula, mas checagem aponta 16 declarações problemáticas

Milton - 0
Flávio ataca Lula, mas tropeça nos fatos em debate na Band Flávio Bolsonaro (PL) foi para cima de Lula no debate da Band, realizado domingo...
Leia mais