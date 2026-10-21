Sequestrado na fronteira, homem é espancado até a morte

Marcelo Juan Ortiz Moura foi encontrado algemado, com cola nos olhos e o crânio destruído na base da pancadaria
Sequestrado em Pedro Juan Caballero, o brasileiro Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26 anos, terminou morto depois de uma sessão brutal de espancamento. Os criminosos não precisaram de tiros nem facadas: a violência dos golpes na cabeça foi suficiente. A perícia identificou múltiplas lesões no crânio e no rosto.
Segundo o médico legista Lucas Riveros, a morte foi provocada por choque neurogênico decorrente de traumatismo craniano grave causado por objeto contundente. Marcelo estava algemado e tinha cola de secagem rápida ao redor dos olhos. O jovem havia sido sequestrado na segunda-feira (19), no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero.
A polícia paraguaia o identificou como Marcelo Ruan Lázaro Ortiz e apura a possível ligação com uma rede de pistoleiros que atua na fronteira. Acerto de contas ou tentativa de destruir arquivos estão entre as linhas de investigação. Na fronteira, a disputa entre criminosos voltou a terminar em execução brutal.