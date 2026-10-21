Audiência debate estudo de vizinhança de hospital 

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), agenda uma audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente à ampliação do complexo hospitalar da Unimed Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho Médico. O encontro presencial e virtual ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2026, às 18h, na sede da agência, localizada na Avenida Calógeras, número 356, no Bairro Glória.

O empreendimento em análise situa-se na Avenida Mato Grosso, número 4.566, no Bairro Carandá. A reunião busca avaliar os impactos urbanísticos e sociais gerados pela obra com a participação de moradores, trabalhadores e frequentadores da região, integrando o Processo Administrativo número 146822/2026-83.

O evento presencial contará com transmissão ao vivo pelo canal de Educação Ambiental da Planurb na plataforma YouTube. A transmissão simultânea visa ampliar o acesso às informações do projeto e assegurar transparência na análise das intervenções viárias e comunitárias.

A população poderá encaminhar contribuições e sugestões escritas sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança no período de 6 a 27 de novembro de 2026. Os documentos devem ser protocolados presencialmente na sede da agência municipal ou enviados para o endereço eletrônico sugestaoeiv@planurb.campogrande.ms.gov.br.

A consulta pública e a audiência presencial garantem a participação da sociedade civil no processo de avaliação dos efeitos da expansão predial sobre o tráfego de veículos, o sossego público e a infraestrutura do entorno no Bairro Carandá.