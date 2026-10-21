No Mês do Servidor, Egov registra mais de 15 mil participantes em cursos

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande destaca as ações de capacitação promovidas pela Escola de Governo de Campo Grande (EGOV), que ampliam as oportunidades de aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento profissional dos servidores municipais. Em 2026, até a primeira quinzena de outubro, a instituição registrou 15.769 participantes, 11.829 certificados emitidos e 375 cursos realizados.

Criada em maio de 1995, inicialmente como Centro de Capacitação de Recursos Humanos, a EGOV passou a atuar como Escola de Governo em 2008. Desde então, desenvolve formações voltadas ao aprimoramento das competências dos profissionais que atuam nos diferentes órgãos da administração municipal.

A programação inclui cursos presenciais, híbridos e on-line, com temas relacionados às demandas do serviço público. Entre os conteúdos oferecidos estão relações interpessoais, Língua Brasileira de Sinais (Libras), primeiros socorros, procedimentos administrativos, inteligência artificial e proteção de dados pessoais.

Capacitação em expansão

Os números demonstram o alcance das ações da Escola de Governo nos últimos anos. Em 2024, foram contabilizados 6.526 participantes, 4.725 certificados emitidos e 216 cursos realizados. Em 2025, os registros aumentaram para 14.654 participantes, 10.494 certificados e 447 cursos.

Em 2026, os dados apurados até a primeira quinzena de outubro já superam o total de participantes e certificados emitidos em 2025. No período, foram registrados 15.769 participantes e 11.829 certificados, além da realização de 375 cursos. Os números são atualizados quinzenalmente.

Outro indicador acompanhado pela instituição é a evasão nos cursos. A meta estabelecida para 2026 era reduzir o índice em 2% em relação ao ano anterior, objetivo alcançado em outubro. O resultado indica avanços na permanência dos servidores nas capacitações oferecidas.

Formação para o dia a dia

Entre os cursos realizados estão Sinesp+, primeiros socorros para profissionais da Rede Municipal de Educação, relações interpessoais, formação em Moodle e formação básica para novos servidores. As capacitações buscam atender a diferentes necessidades profissionais e contribuir para a aplicação dos conhecimentos na rotina de trabalho.

Durante o Mês do Servidor, a iniciativa reforça a importância da formação continuada como ferramenta de valorização profissional e aprimoramento dos serviços públicos. Ao investir na qualificação dos servidores, a administração municipal busca fortalecer as práticas de trabalho e a qualidade do atendimento oferecido à população.

Como acompanhar os cursos

Os servidores podem consultar as novidades, os cursos disponíveis e as orientações para participação pelo Instagram da Escola de Governo, no perfil @egovcg. As inscrições são realizadas pelo Sistema de Capacitação Profissional (SCAP).