Isabela Emerick assume Ouvidoria da Jovem Advocacia da OAB/MS

Na última sexta-feira (26), durante sessão do Conselho Seccional, a advogada Isabela Pinheiro Emerick foi oficialmente empossada como Ouvidora da Jovem Advocacia da OAB Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

A criação da Ouvidoria é uma iniciativa do Conselho Federal da OAB com o objetivo de fortalecer a representatividade da jovem advocacia e oferecer um canal institucional de escuta ativa, promovendo um ambiente mais participativo e alinhado às demandas da classe.

Para o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Luciano Albuquerque Silva, a novidade representa um marco:

“A Ouvidoria é um avanço significativo, pois cria um canal direto para sugestões, críticas e demandas. Agradeço ao presidente Bitto Pereira pelo apoio e parabenizo a colega Isabela, que certamente exercerá essa função com dedicação e compromisso.”

Em seu discurso de posse, Isabela Emerick destacou a importância da nova função:

“Recebo com alegria a missão de representar e ouvir a jovem advocacia do nosso Estado. Quero estar próxima dos colegas, acolher suas demandas e buscar soluções efetivas para fortalecer nossa atuação.”

A nova ouvidoria reforça o compromisso da OAB/MS com a valorização e o protagonismo dos jovens profissionais do Direito.

