IPTU 2026: terceira parcela vence nesta terça-feira

A Prefeitura de Campo Grande alerta os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2026 que a terceira parcela vence nesta terça-feira, 10 de março.

Para evitar juros e encargos, é importante que o pagamento seja realizado dentro do prazo. As guias podem ser emitidas pelos canais oficiais de atendimento do município.

Vale lembrar que a primeira parcela ainda pode ser paga sem juros até o dia 10 de dezembro.

Onde emitir o boleto?

O contribuinte pode emitir o boleto de forma rápida e prática por meio dos seguintes canais:

Pelo site:

https://iptu.campogrande.ms.gov.br

Pelo WhatsApp:

(67) 4042-1320

Em caso de dúvidas, o atendimento também pode ser realizado presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, Centro.