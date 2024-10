Inscrições para o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos prorrogadas até 31 de outubro

Opção de inscrição presencial disponível

Candidaturas através do site da CGE-MS têm sido a opção mais utilizada pelos cidadãos.

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) prorrogou as inscrições para a primeira seleção de representantes que irão compor o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. De caráter consultivo e paritário, o colegiado é mais uma forma de participação direta da sociedade no acompanhamento e na avaliação das obrigações estaduais.

De acordo com a Lei Federal nº. 13.460/2017, o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante, não remunerado.

Além de ser maior de 18 anos, alfabetizado e residir em território sul-mato-grossense, para se candidatar ao cargo o cidadão precisa declarar que não mantém qualquer vínculo com concessionária ou permissionária de serviços públicos, por exemplo.

A regularidade perante a Justiça Eleitoral e a declaração de que não há hipótese de inelegibilidade também são exigências do Edital de Chamamento Público nº. 1/2024/CGE/MS.

Para a formação do Conselho, estão disponíveis 16 vagas para membros titulares, sendo oito representantes dos usuários de serviços públicos e oito representantes do Poder Executivo Estadual, além de 16 vagas para suplentes.

Os mandatos são de dois anos e entre as competências da função estão a participação na análise de qualidade e efetividade dos serviços públicos; efetivação de proposições de melhorias; contribuição na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e avaliação da atuação dos responsáveis pelos serviços de ouvidoria.

“Inscreva-se para compor o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Sua participação é essencial para fortalecer a cidadania e melhorar nossos serviços”, convida o ouvidor-geral do Estado, Álvaro Carneiro Neto. Para participar da seleção é necessário acessar a página do Conselho de Usuários no site da CGE-MS, preencher as fichas e anexar os documentos comprobatórios.

A Controladoria também disponibiliza atendimento presencial para auxiliar aos interessados.