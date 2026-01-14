Inmetro dá dicas para reduzir consumo de energia com a geladeira

Evitar abrir a porta constantemente, não deixar alimentos quentes dentro do equipamento e manter distância adequada das paredes são algumas das orientações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para reduzir o consumo de energia das geladeiras. Segundo o órgão, o eletrodoméstico funciona 24 horas por dia e qualquer hábito que aumente o esforço do sistema de refrigeração impacta diretamente na conta de luz. O Inmetro destaca que a instalação correta é essencial: o aparelho não deve ficar encostado na parede ou em espaços estreitos, pois o compressor e o condensador precisam de ventilação para liberar calor; a recomendação é manter pelo menos 15 centímetros de distância.

Outra dica é organizar os alimentos de forma prática, evitando abrir a porta com frequência ou mantê-la aberta por muito tempo, e não colocar produtos ainda quentes no interior da geladeira. O Instituto também alerta para a importância da limpeza periódica do condensador, localizado na parte traseira, já que poeira e gordura dificultam a dissipação de calor e aumentam o consumo de energia. Práticas como secar roupas atrás da geladeira são totalmente desaconselhadas, pois bloqueiam a ventilação e comprometem o funcionamento. Além disso, o Inmetro reforça a necessidade de verificar a borracha de vedação, que se desgastada ou com frestas reduz a eficiência energética.

Ao adquirir um novo equipamento, é recomendado consultar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) e optar por modelos mais eficientes, já que o investimento inicial se traduz em economia na conta de luz e maior durabilidade do aparelho. A adoção dessas medidas simples contribui para um consumo mais consciente, evitando desperdícios e ajudando a manter a geladeira em bom estado por mais tempo.