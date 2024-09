Iniciada fase estadual do projeto Estudantes no Controle 2024

Na última quarta-feira (25), através da 4ª live do Estudantes no Controle 2024, transmitida pelo canal da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) no Youtube, foi divulgado o resultado da penúltima etapa do projeto Estudantes no Controle 2024.

A partir de agora, as escolas estaduais da capital e do interior que avançaram na disputa concorrem à prêmios que podem chegar a R$ 13.500.

Intitulada de Desafio Final, a última fase do projeto tem abrangência estadual e conta com a participação de 30 escolas, sendo 15 da capital e 15 do interior. Além de Campo Grande, mantiveram representação na disputa as cidades de Dourados, Corguinho, Corumbá, Caarapó, Aquidauana, Terenos, Glória de Dourados, Ponta Porã, Sidrolândia, Nova Andradina e Rochedo.

Ao final do projeto, 15 das 30 escolas serão premiadas. De acordo com a Resolução Conjunta CGE/SED nº. 6/2024, o prêmio máximo da edição 2024 é de R$ 13.500 para as unidades escolares e R$ 3.500 para as equipes de estudantes. Já para os professores o maior prêmio foi fixado em R$ 8.250.

As escolas que ao longo das etapas foram sendo desclassificadas, contudo, ainda puderam concorrer ao Troféu Interação – premiação que corresponde à quantia de R$ 3.500 e está vinculada à participação do público nas atividades propostas ao longo das lives.

A iniciativa, que favorece a disponibilização de informações em primeira mão ao final de cada etapa da disputa, premiará duas equipes participantes do projeto, sendo uma pertencente ao Grupo Escolas do Interior e outra ao Grupo Escolas da Capital.

Para mais informações, acesse a página do Estudantes no Controle no site da CGE-MS.