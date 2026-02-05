sexta-feira, 6/02/2026

Incansável aos 41: Vagner Love garante empate no fim

Centroavante mantém longeva carreira com gol decisivo pelo Retrô

Milton
Foto: Marlon Costa/Agif

O centroavante de 41 anos marcou de cabeça aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu o empate que mantém o Retrô vivo na disputa da segunda fase do Campeonato Pernambucano


Vagner Love mostrou mais uma vez que a idade não diminuiu sua capacidade de decidir partidas e marcou o gol do empate por 1 a 1 do Retrô contra o Maguary, nesta quarta-feira, pela ida da segunda fase do Campeonato Pernambucano. O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o atacante se posicionou bem na área e completou de cabeça o cruzamento, superando o goleiro adversário. Com o resultado, a equipe da Fênix precisará apenas de uma vitória simples na partida de volta, marcada para sábado nos Aflitos, para avançar às semifinais contra o Sport.

Love, que chegou ao Retrô em 2025 para disputar a Série C, soma três gols em oito partidas na atual temporada. Apesar do rebaixamento na Série C do ano passado, o atacante mantém presença constante e influência ofensiva no time de Camaragibe. Após a partida, destacou a importância do empate: “Fomos felizes de não sairmos derrotados, é um mata-mata e sabíamos que seria difícil”.

O desempenho reforça a longevidade da carreira do jogador, que continua decisivo em jogos importantes. Com experiência e posicionamento de centroavante clássico, Love segue inspirando companheiros mais jovens e garantindo protagonismo em momentos críticos. O Retrô agora volta suas atenções para a partida de sábado, buscando a vitória que assegurará a classificação às semifinais do estadual. A atuação de Vagner Love reforça a combinação de técnica, inteligência e oportunismo que marcou sua trajetória no futebol brasileiro.

CATEGORIAS:
ESPORTE

