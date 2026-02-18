quinta-feira, 19/02/2026

Imprensa internacional destaca golaço e denúncia de racismo de Vini Jr.

Brasileiro brilha no Real Madrid e denuncia ofensas em campo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Angel Martinez

A atuação de Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, ganhou repercussão global. O brasileiro marcou o gol que decidiu o jogo e denunciou ter sido alvo de racismo de Prestianni logo após a comemoração, episódio que levou o árbitro François Letexier a acionar o protocolo antirracismo da Uefa e paralisar a partida por cerca de 10 minutos. A imprensa internacional destacou tanto o golaço quanto a denúncia, com jornais como o francês L’Équipe e o português Record chamando atenção para o desempenho decisivo e as ofensas sofridas.

Na Argentina, Olé e TyC Sports classificaram o caso como um “escândalo”, enquanto a BBC repercutiu críticas de Alexander-Arnold, que considerou o episódio uma vergonha para o futebol. Durante o confronto, Vini Jr. recebeu cartão amarelo após a comemoração, foi amparado por companheiros como Mbappé e Tchouaméni e conversou com o técnico José Mourinho, do Benfica. A torcida portuguesa reagiu com vaias e objetos arremessados, mas o Real manteve a vitória, com o brasileiro sendo destaque em cada toque na bola.

A súmula oficial trará detalhes completos sobre o incidente e a atuação de Vini Jr., que segue como referência de talento e postura dentro e fora de campo.

Foto: Reprodução
CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Morre travesti baleada em confronto com policiais em Campo Grande

Milton - 0
Uma travesti de 27 anos morreu após ser baleada durante confronto com policiais na tarde desta segunda-feira (16), em Campo Grande. O incidente começou...
Leia mais

Jovem é preso com cocaína em travesseiro na MS-112

Milton - 0
Suspeito transportava cerca de um quilo de droga e foi detido em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária Um jovem de 21 anos foi preso em...
Leia mais

Governo do MS investe R$ 1 bilhão em Corumbá e Pantanal

Milton - 0
A região de Corumbá e Ladário vive um novo ciclo de desenvolvimento com quase R$ 1 bilhão em investimentos do Governo de Mato Grosso...
Leia mais

Polícia afasta envolvimento de terceiros em mortes de secretário e filho

Milton - 0
Investigações seguem sob sigilo e filho caçula permanece internado em estado gravíssimo A Polícia Civil informou que não há indícios de participação de outras pessoas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia