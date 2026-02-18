Imprensa internacional destaca golaço e denúncia de racismo de Vini Jr.

A atuação de Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, ganhou repercussão global. O brasileiro marcou o gol que decidiu o jogo e denunciou ter sido alvo de racismo de Prestianni logo após a comemoração, episódio que levou o árbitro François Letexier a acionar o protocolo antirracismo da Uefa e paralisar a partida por cerca de 10 minutos. A imprensa internacional destacou tanto o golaço quanto a denúncia, com jornais como o francês L’Équipe e o português Record chamando atenção para o desempenho decisivo e as ofensas sofridas.
Na Argentina, Olé e TyC Sports classificaram o caso como um “escândalo”, enquanto a BBC repercutiu críticas de Alexander-Arnold, que considerou o episódio uma vergonha para o futebol. Durante o confronto, Vini Jr. recebeu cartão amarelo após a comemoração, foi amparado por companheiros como Mbappé e Tchouaméni e conversou com o técnico José Mourinho, do Benfica. A torcida portuguesa reagiu com vaias e objetos arremessados, mas o Real manteve a vitória, com o brasileiro sendo destaque em cada toque na bola.
A súmula oficial trará detalhes completos sobre o incidente e a atuação de Vini Jr., que segue como referência de talento e postura dentro e fora de campo.