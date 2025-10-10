Ifood começa a utilizar drones para entregar comida em Sergipe

Depois de obter autorização permanente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o iFood iniciou seu serviço de entrega realizado por drone em Aracaju, Sergipe. O projeto, desenvolvido em parceria com a Speedbird Aero, faz com que o aplicativo seja a primeira empresa do país a conseguir aval da Anac para realizar transporte de alimentos por drones na América do Sul.

A princípio a ideia é que os drones sejam utilizados em situações que envolvam barreiras naturais no trajeto, como rios ou áreas de difícil acesso. Em Aracaju por exemplo, o drone faz uma rota que parte do Shopping Center RioMar, sobrevoando uma área de circulação de pedestres, cruza o rio Sergipe, e vai até a cidade vizinha de Barra dos Coqueiros, onde realiza a entrega dos restaurantes em condomínios. Apesar de encurtar o caminho e reduziir o tempo de entrega, ainda é necessário um entregador de carne e osso para coletar o pedido no ponto de pouso do drone e levar até o consumidor.

O drone consegue encurtar o trajeto até a cidade vizinha em 30 minutos, uma comodidade para o cliente e para o entregador, que demoraria 1 hora para realizar a entrega. O projeto foi iniciado em 2021 como projeto-piloto, e depois da licensa concedida pela a Anac, retorna em carater definitivo, com capacidade para atender até 280 pedidos por dia utilizando uma aeronave capaz de transportar até 5 quilos.

A aeronave possui uma velocidade média de 50 km/h e sobrevoa a uma altura de até 60 metros (equivalente a um prédio de 20 andares). É equipado com GPS para navegação e paraquedas em caso de emergência. Serão dois drones atendendo a região. A aeronave suporta ventos de até 55 km/h e chuva leve (5 mm por hora). O iFood ainda não revelou quando o projeto será estendido à outras capitais.