Idosa é esfaqueada enquanto lavava louça no Coophatrabalho

Uma idosa de 67 anos foi atacada na manhã desta sexta-feira (31) com facadas em sua casa, no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. A vítima estava lavando a louça quando foi surpreendida pelo agressor, que entrou em sua residência e desferiu dois golpes, um no pescoço e outro na costela.

A idosa, que mora no local há 30 anos com o neto, foi socorrida por moradores e clientes de um bar vizinho, que correram para ajudar e conter o suspeito. Um vizinho, ao tentar defender a vítima, também foi ferido pelo agressor. O homem foi contido até a chegada da Polícia Militar, sendo encaminhado para a Santa Casa, pois ficou ferido durante a ação. Segundo dos vizinhos, o suspeito, que reside nas proximidades, já havia demonstrado intenção de atacar a idosa no dia anterior, mas foi interrompido pelo proprietário de um bar que fica ao lado de sua residência.

Na ocasião, o agressor teria afirmado que voltaria no dia seguinte para “acertar as contas”. No fim da manhã de hoje, ele cumpriu a ameaça. A idosa foi levada com urgência para a UPA Vila Almeida e aguarda transferência para a Santa Casa em estado grave.

O caso segue sendo investigado.