Ídolos lançam novos uniformes para a temporada 25/26

Quatro lendas do futebol se reuniram para apresentar os novos uniformes dos clubes que marcaram suas carreiras. Ronaldinho Gaúcho (PSG), Fernando Torres (Atlético de Madrid), Ronaldo Fenômeno (Inter de Milão) e Didier Drogba (Chelsea) participaram da campanha da Nike, fornecedora dos quatro clubes.

As camisas serão usadas oficialmente na Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho. PSG e Atlético estão no mesmo grupo e se enfrentam logo na estreia, no domingo, às 16h (horário de Brasília), em Los Angeles.

Ronaldinho exibiu a camisa do PSG com homenagem à Torre Eiffel. Torres posou com o tradicional uniforme vermelho e branco do Atlético. Drogba apresentou a nova camisa reserva do Chelsea, inspirada na arte contemporânea da Saatchi Gallery. Já Ronaldo mostrou o modelo alternativo da Inter, que celebra união global e os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

A campanha celebra o passado glorioso dos clubes e conecta gerações de torcedores com novas identidades visuais.