IBAMA aplica multas em ação contra desmatamento no Pará

O IBAMA intensificou suas ações de combate ao desmatamento no Pará com a Operação Rebote IV, realizada entre 2 e 13 de dezembro. Em parceria com a Força Nacional, a fiscalização focou em Pacajá, um dos maiores focos de degradação no estado. Durante a operação, foram aplicados 20 autos de infração, totalizando R$ 4,5 milhões em multas.

A equipe encontrou áreas embargadas sendo desrespeitadas, além de novas áreas desmatadas. A presença de gado em locais proibidos foi identificada como uma das principais causas da degradação, e os responsáveis foram orientados a retirar o rebanho.