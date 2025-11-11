terça-feira, 11/11/2025

Homens presos por violar medidas protetivas em Jardim Noroeste e Nova Bahia

Suspeitos foram levados à 1ª Delegacia da Mulher

Foto: Polícia Civil

O GOI realizou a prisão de dois homens que descumpriram medidas protetivas de urgência e ameaçaram suas vítimas em Campo Grande. O primeiro preso, de 41 anos, tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar. Ele foi encontrado em sua residência no Jardim Noroeste.

O segundo, de 46 anos, possuía ordem de prisão do Plantão Judiciário de 1º Grau – I Região Criminal e foi localizado em via pública no Bairro Nova Bahia, por volta das 17h45.

Ambos foram conduzidos à 1ª DEAM, onde o mandado foi cumprido formalmente e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional.

