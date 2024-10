Homem morre e cinco ficam feridos em operação da PM no Complexo do Israel

Na manhã de hoje (24), uma operação da PM no Complexo do Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de Paulo Roberto de Souza (60) e deixou cinco feridos. O confronto fechou a Avenida Brasil, gerando um grande caos no trânsito da cidade.

Paulo Roberto foi atingido por uma bala perdida enquanto estava em um ônibus. Entre os feridos, destaca-se Geneilson Eustáquio Ribeiro (49) que foi gravemente ferido na cabeça e está internado em estado crítico. As demais vítimas têm idades entre 24 e 27 anos, com ferimentos variados.

A ação policial, realizada pelo 16º BPM (Olaria), visava prender criminosos envolvidos em roubos. Para impedir a chegada da polícia, os traficantes incendiaram veículos e montaram barricadas. A tenente-coronel Cláudia Moraes relatou que houve resistência intensa por parte dos criminosos, resultando em tiros e na interrupção do tráfego na Avenida Brasil.

O tiroteio causou sérios problemas:

Trânsito: A Avenida Brasil ficou fechada várias vezes, provocando congestionamentos em outras vias, como a Rodovia Washington Luís e a Ponte Rio-Niterói.

Transporte Público: 35 linhas de ônibus foram afetadas, e os serviços do BRT foram suspensos. O ramal Saracuruna da Supervia também teve circulação interrompida.

Saúde e Educação: Postos de saúde suspenderam atendimentos, e diversas escolas fecharam por segurança.

Situação Atual

Avenida Brasil

A Avenida Brasil foi reaberta por volta das 8h30, mas muitos motoristas optaram por permanecer parados devido ao medo. A cidade permanece em alerta, enquanto a população enfrenta a crescente insegurança nas comunidades. A operação gerou reflexos em diversas áreas, refletindo a complexidade da situação de segurança pública no Rio de Janeiro.