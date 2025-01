Homem é preso por agredir e ameaçar sobrinha no Itamaracá

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça após agredir a sobrinha de 17 anos na manhã de quinta-feira (16), no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o acusado, que é dependente químico e estava sob efeito de droga, invadiu a casa dos pais, pegou uma faca e começou a ameaçar todos que estavam no imóvel.

Quando a adolescente tentou proteger o pai do acusado, foi agredida com socos e chutes pelo tio. Ela ficou com várias lesões pelo corpo e foi alvo de várias ameaças. Os moradores tentaram o conter, mas sem sucesso.

O autor tem outras passagens por crimes violentos e não é a primeira vez que ataca a família. Foram pedidas medidas protetivas de urgência, para garantia da integridade da adolescente. O homem foi preso em flagrante e a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele.



fonte: topmidianews