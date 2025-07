Deputado Rinaldo promove reunião com a FADEB/MS para discutir ações na educação

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), presidida pelo Deputado Estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), realiza nesta terça-feira, 1º de julho, reunião institucional com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (FADEB/MS).

O encontro está marcado para às 8h, na Sala Deputado Cabo Almi, e terá como pauta principal a apresentação das ações e projetos desenvolvidos pela Fundação em todo o estado.

Segundo o deputado Rinaldo, o objetivo é ampliar o diálogo entre o Poder Legislativo e os órgãos que atuam diretamente no fortalecimento da educação.

“A educação precisa ser constantemente debatida e fortalecida com base no diálogo. Essa reunião é uma oportunidade de conhecer melhor o trabalho da FADEB e de buscar caminhos para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à educação básica em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A reunião contará com a presença da Diretora-Presidente da FADEB/MS, Maria Cecília Amendola da Motta. A Fundação atua em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, oferecendo apoio técnico e operacional a programas voltados à melhoria da qualidade do ensino.

Ainda de acordo com o parlamentar, encontros como esse são fundamentais para que a Assembleia Legislativa contribua de forma efetiva com o desenvolvimento educacional do estado.

“Nosso compromisso é com uma educação pública de qualidade. Estamos atentos às demandas e abertos ao diálogo com instituições que têm esse mesmo propósito”, completou o presidente da Comissão de Educação.

