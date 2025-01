Homem é preso por agredir a companheira com pedaço de pau com pregos

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio após espancar a companheira com um pedaço de pau que estava com pregos. O caso de violência aconteceu na zona rural de Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

As agressões aconteceram na noite de sexta-feira (10/1), na casa onde o casal mora, disponibilizada pela granja em que trabalham.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha compareceu à sede do 2º Pelotão da PM no município de São João D’Aliança (GO) e relatou o caso.

Diante do depoimento da testemunha, a corporação constatou a gravidade da situação. De acordo com a polícia, o homem disse que foi “provocado” pela companheira e, por isso, a agrediu.

A trabalhadora rural foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Santa Madalena, em São João D’Aliança. No sábado (11/1), foi removida ao Hospital de Uruaçu.

Ciúmes

Segundo o homem, a mulher teria lhe causado ciúmes. Depois do crime, o homem se refugiou numa mata próxima ao lugar onde mora, disse a PM.

Ao perceber que a polícia vasculhava a área, ele voltou correndo para casa e se trancou lá dentro. Os policiais arrombaram a porta e prenderam o homem por tentativa de feminicídio.

Já a mulher foi resgatada com hematomas e cortes no rosto, nos braços e na boca. Ela também tinha marcas de inchaço na cabeça, conforme imagens divulgadas pela polícia.

Na residência do casal, a polícia encontrou os pedaços de madeira usados nas agressões e manchas de sangue pelo chão.

Vítima e agressor não tiveram as identidades divulgadas. Ainda segundo a PMGO, o suspeito passou por audiência de custódia no domingo (12/1) e continua preso.

