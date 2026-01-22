Homem é preso com arma e drogas em Rio Brilhante

A DEFRON prendeu, na tarde de ontem (21), um jovem de 27 anos, flagrado com uma pistola com numeração raspada e 17,5 gramas de crack, divididas em porções prontas para comercialização em Rio Brilhante.

Durante a abordagem policial, ele tentou fugir em alta velocidade, colocando em risco pedestres e veículos. A fuga terminou quando perdeu o controle do carro e colidiu com o alambrado de uma praça pública, onde, felizmente, não havia pessoas.

O suspeito alegou temer por sua vida devido a ameaças de uma facção criminosa. Em diligências realizadas na residência dele, foram apreendidas a arma, munições e porções de drogas, além de um compartimento oculto contendo uma balança com resíduos de crack.

O homem possui antecedentes criminais, incluindo homicídio, e sua conduta durante a abordagem evidenciou a intenção de tráfico.

Ele foi autuado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e desobediência, permanecendo detido à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça seu compromisso na repressão ao crime na região de fronteira e solicita à população a colaboração por meio de denúncias anônimas.