Homem é detido após roubar ambulância do Samu durante atendimento

Um homem foi preso pela polícia após roubar uma ambulância do SAMU na madrugada de sábado (16), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento exato em que o veículo é levado enquanto um socorrista preparava a maca para atender a um paciente.

Segundo a Prefeitura do Recife, a equipe do SAMU estava em atendimento a uma ocorrência quando o suspeito entrou na ambulância e fugiu com o veículo. A Secretaria de Saúde do Recife informou que acionou imediatamente a polícia, o que levou à recuperação da ambulância pouco tempo depois.

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar para mais detalhes, mas até o momento não obteve resposta oficial.

O caso gerou preocupação nas autoridades locais, que reforçam a importância de garantir a segurança dos serviços de emergência.