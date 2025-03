Homem com 60 antecedentes criminais é executado na fronteira

Mauritoni Gleberson da Silva (43), vulgo “Toni”, foi executado a tiros na tarde de segunda-feira (24) em Ponta Porã. Ele foi crivado de balas por um grupo de quatro pistoleiros, sendo três homens e uma mulher, no bairro Residencial I. Após o crime, os criminosos fugiram em um Volkswagen Fox escuro em direção ao Paraguai, onde a Polícia Nacional foi acionada e realiza patrulhas para capturá-los.

A vítima tinha mais de 60 antecedentes criminais no país vizinho, com registro de envolvimento em diversos crimes. O caso chama a atenção por ser o segundo homicídio ocorrido no mesmo dia na cidade, já que algumas horas antes Bruno Pacheco Ferreira (41) também foi morto a tiros em Pedro Juan Caballero, do outro lado da fronteira. A polícia brasileira e paraguaia trabalham juntas para esclarecer ambos os crimes e identificar os responsáveis.

Esse aumento na violência tem gerado apreensão entre os moradores da região de fronteira, que vivem sob a ameaça de ações criminosas cada vez mais frequentes. A colaboração entre Brasil e Paraguai tem sido crucial para o combate à criminalidade na região de fronteira.