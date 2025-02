Helicóptero da Polícia Civil colide com fios e gera explosões em Duque de Caxias

Na manhã desta quinta-feira (20), um helicóptero da Polícia Civil sofreu um acidente ao colidir com fios de alta tensão durante uma operação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O incidente ocorreu enquanto a aeronave tentava se desviar de disparos durante um confronto. O impacto causou duas explosões, mas a tripulação conseguiu controlar o helicóptero e realizar um pouso de emergência, sem feridos.

A operação visava capturar suspeitos em uma área de mata, quando a aeronave foi atingida pelos tiros. A colisão com os fios reacendeu o debate sobre a necessidade de modernização da rede elétrica no país. Dados da Aneel apontam que o Brasil registra anualmente cerca de 36 mil ocorrências com fiações elétricas, e menos de 1% da rede nacional é subterrânea.

O deputado Marcelo Crivella, defensor de um projeto de lei que obriga a substituição da fiação aérea por subterrânea, reagiu ao incidente. A proposta, que visa aumentar a segurança e reduzir falhas no fornecimento de energia, ganhou novo impulso após o apagão do ano passado e está sendo discutida no Congresso.