Governo Lula reforça apoio aos biocombustíveis, diz Fávaro

Nesta terça-feira (18), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo Lula é o maior incentivador dos biocombustíveis no Brasil. Em reunião com representantes da Ubrabio, Abiove e Aprobio, Fávaro destacou o compromisso do governo com a sustentabilidade e a transição energética, lembrando que o Programa Nacional do Biodiesel, criado no governo atual, vinha sendo desestimulado na gestão anterior.

O Brasil, atualmente o terceiro maior produtor de biocombustíveis do mundo, segue utilizando a soja como principal matéria-prima para a produção. Fávaro ressaltou que o setor contribui não só para a economia, mas também para a geração de empregos e a redução das emissões de carbono.

Durante a reunião, o ministro também comentou sobre a recente decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que suspendeu temporariamente o aumento da mistura de biodiesel no diesel para 15% (B15), mantendo o percentual de 14% até março de 2025. A medida visa conter os preços dos alimentos, uma das prioridades do governo.