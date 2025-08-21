quinta-feira, 21/08/2025

Governo avança em projeto para curso de Medicina na UEMS Dourados

Após articulação da deputada Lia Nogueira e sinalização positiva do Governo do Estado, proposta ganha força com estrutura da UEMS e novo Hospital Regional.

A criação do curso de Medicina na UEMS, campus Dourados, começa a sair do papel. A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) retomou, em 2025, as articulações iniciadas no início de seu mandato para implantar o curso, e recebeu sinalização positiva do governador Eduardo Riedel (PP).

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, confirmou que a instituição tem condições acadêmicas e estruturais para receber o curso, dependendo agora apenas do avanço dos estudos técnicos e da autorização oficial.

A expectativa é que o novo Hospital Regional de Dourados, com investimentos de quase R$ 90 milhões, ofereça suporte fundamental à formação médica. Algumas áreas, como o Centro de Diagnóstico, já estão prontas, e o hospital deve ser inaugurado ainda em 2025.

Lia também pretende solicitar a implantação do curso de Fonoaudiologia, diante da grande demanda no Estado. Para ela, Dourados tem potencial para se consolidar como polo regional na formação de profissionais de saúde.

POLÍTICA

