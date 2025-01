Golpe com IA: Francesa perde mais de R$ 5 milhões ao acreditar que vivia ‘affair’ com Brad Pitt

Uma francesa de 53 anos perdeu aproximadamente R$ 5,2 milhões após acreditar que vivia um relacionamento com o ator Brad Pitt, de 61 anos. O golpista usou inteligência artificial para criar as imagens falsas.

Assim, o criminoso criou as imagens de Brad Pitt em um leito de hospital. Com isso, a designer de interiores acabou acreditando no golpe.

Ao canal francês TF1, ela contou que tudo começou em setembro de 2023. Na época, ela recebe uma mensagem de Jane Etta Pitt, suposta mãe do ator.

Depois, o falso Brad Pitt seguiu com a conversa. “Olá, Anne. Minha mãe me falou muito sobre você. Gostaria de saber mais”, dizia a mensagem.

Na época, a vítima passava por momentos difíceis na vida pessoal. Então, o criminoso que fingia ser o ator disse que enfrentava um problema de saúde e começou a receber ajuda financeira de Anne.

Só depois Anne viu fotos de Brad Pitt com a namorada, Ines de Ramon, e identificou o golpe. Por isso, procurou a polícia e denunciou o caso, dando início à investigação em 2024.

Atualmente, a vítima enfrenta uma depressão grave e está em uma clínica, para tratamento.

*Com informações do Uol