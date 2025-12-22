GOI de MS terá delegado exclusivo para operações

O GOI agora conta com um delegado atuando diretamente na unidade, com o objetivo de agilizar a coordenação das operações e investigações. Nomeado como Chefe de Operações, Felipe Machado Potter terá a função de liderar trabalhos voltados para ocorrências de maior complexidade, incluindo homicídios e apoio a mandados judiciais. Criado em 2017, o GOI até então não possuía delegado exclusivo, sendo a coordenação vinculada à direção do departamento.

Com a mudança, a Polícia Civil pretende tornar mais rápidas as decisões e reforçar a atuação em todo o Estado, prestando suporte a delegacias da Capital e do interior. O delegado Felipe Machado Potter traz experiência da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e promete implementar novas estratégias operacionais.

A nomeação foi oficializada pela Portaria “P” DGPC/MS nº 1191, de 19 de dezembro de 2025. A expectativa é que a presença do delegado na unidade fortaleça a eficiência e o alcance das investigações.