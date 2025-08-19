terça-feira, 19/08/2025

Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Municípios de Mato Grosso do Sul receberam nesta semana um importante reforço na segurança pública com a formatura de novos soldados da Polícia Militar. A ampliação do efetivo é resultado da articulação política do deputado estadual Coronel David (PL) que solicitou, no ano passado, ao governador Eduardo Riedel, a convocação dos remanescentes do concurso da PM, que, após o curso de formação, agora ampliam o efetivo da instituição no interior do estado.

Após a formação dos novos soldados, o deputado foi acionado por vários prefeitos que solicitaram sua intervenção junto ao Governo do Estado, para que conseguissem o maior número de policiais militares nesses municípios.

Em São Gabriel do Oeste, sete policiais passaram a integrar a 12ª CIPM. O presidente da Câmara Municipal, Valdecir Malacarne, destacou a conquista como fundamental para a proteção das famílias da região norte, agradecendo ao governador, ao deputado e à AMESP (Associação para o Melhoramento da Segurança Pública).

Outras cidades também foram contempladas. O 13º Batalhão da Polícia Militar, em Paranaíba, recebeu 25 soldados, distribuídos entre Inocência (10), Cassilândia (4) e Aparecida do Taboado (6). Já Caarapó contou com o reforço de 15 novos militares para atuarem na região. Outros municípios também foram atendidos em seus pleitos com a intervenção do deputado.

Coronel David ressaltou que o incremento é parte de sua luta permanente por mais segurança em todo o estado. “Esse reforço permitirá que nossos valorosos policiais atuem sem sobrecarga e sigam prestando um serviço de excelência à população, garantindo mais tranquilidade às famílias sul-mato-grossenses”, afirmou.

Para o deputado, a chegada dos novos policiais amplia a capacidade de combate à criminalidade e fortalece a proteção das comunidades, consolidando avanços na segurança pública por meio da união entre o Governo do Estado, Parlamento, municípios e sociedade civil.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Baile da Advocacia da OAB/MS lota e celebra sucesso da classe em noite de gala

ANELISE PEREIRA - 0
Com a casa cheia, o tradicional Baile da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), marcou a...
Leia mais

Funsat oferta mais de 2 mil vagas de emprego nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Após alcançar a marca de 12 mil encaminhamentos apenas em 2025, a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) divulga nesta sexta-feira (15),...
Leia mais

DEFRON prende faccionados com explosivos em MS

Milton - 0
A DEFRON em conjunto com o SIG/NRI realizaram na quarta-feira (13), a operação "Para" para combater uma célula criminosa envolvida em crimes violentos e...
Leia mais

Garfo vira chave, Uno é furtado e deixado depenado em córrego da Capital

Milton - 0
Um Fiat Uno foi furtado e abandonado depenado na manhã desta segunda-feira (18), às margens de um córrego na Avenida Thyrson de Almeida, em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia