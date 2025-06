Gerson Claro recebe alunos de Iguatemi e anuncia R$ 80 mil para escola estadual

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), recebeu nesta quinta-feira (5), os alunos do 9º ano da Escola Estadual Marcília Augusto Pinto, do município de Iguatemi. A visita institucional à Casa de Leis proporcionou aos estudantes uma experiência única de aproximação com o universo político e legislativo, reforçando a importância da formação cidadã desde cedo.

Durante o encontro, o presidente da ALEMS reafirmou seu compromisso com a educação e anunciou uma emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil para a instalação de aparelhos de ar-condicionado na unidade escolar. A medida visa oferecer mais conforto aos alunos e professores, contribuindo diretamente para a melhoria do ambiente de ensino.

“Vocês foram contemplados com essa emenda para instalação de ar-condicionado na escola. O recurso já estará disponível para pagamento ainda neste ano. A direção precisa apenas verificar com a Secretaria de Educação a questão da estrutura elétrica, mas o nosso compromisso com Iguatemi e com a educação está firmado”, destacou o deputado.

Os estudantes participaram de rodas de conversa com parlamentares, exploraram as dependências da Assembleia e acompanharam uma sessão plenária. A professora Orlandia Stefanello, que acompanhou a visita, ressaltou o valor pedagógico do momento.

“Nossos alunos são do interior e muitos não conhecem de perto como funciona o Legislativo. Essa vivência amplia a visão deles sobre cidadania, política e o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa e participativa”, afirmou.

O aluno Luiz Otávio Freire Rodrigues também compartilhou sua impressão sobre a atividade.

“Achei uma visita muito legal. Aprendi que se você vira deputado, tem que trabalhar pelo povo, não só pensar em si mesmo. Isso é o mais importante” celebrou.

Mais do que conhecer a estrutura da Assembleia, os estudantes debateram temas relevantes, apresentaram demandas e se envolveram ativamente no diálogo com os deputados. A ação reforça a abertura do Parlamento sul-mato-grossense para a população e o compromisso com a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.