Gerson Claro integrará missão oficial à Ásia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), foi designado pela Mesa Diretora para integrar uma missão oficial à Ásia, entre os dias 4 e 16 de agosto. A participação foi anunciada durante a sessão ordinária do último dia 16 de julho, conforme o Ato 36, que autoriza oficialmente sua inclusão na comitiva.

Segundo Gerson Claro, a viagem contempla visitas à Índia, Japão e Singapura, com agendas institucionais e empresariais que visam apresentar as potencialidades de Mato Grosso do Sul a investidores estrangeiros. A presença do presidente da ALEMS representa o Poder Legislativo sul-mato-grossense na iniciativa, que também contará com o governador do Estado.

“Com a permissão de Vossas Excelências, estarei representando este Parlamento em uma missão que contará com a presença do Governador”, afirmou o parlamentar durante a sessão.

A comitiva sul-mato-grossense deve visitar as cidades de Mumbai (Índia), Tóquio e Osaka (Japão), além de Singapura. De acordo com Gerson Claro, o objetivo é estabelecer conexões com empresários locais e divulgar as oportunidades de investimento e desenvolvimento econômico do Estado.