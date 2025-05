Gerson Claro defende fortalecimento dos municípios em marcha nacional

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, participou da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada nos dias 20 e 21 de maio. O evento reuniu prefeitos, parlamentares e lideranças nacionais, com foco no fortalecimento das políticas municipalistas.

Representando o parlamento estadual, Gerson reforçou o compromisso da ALEMS com a valorização da gestão local. Ele destacou que o municipalismo em Mato Grosso do Sul é uma prática concreta, com diálogo entre os poderes e investimentos articulados entre Estado e municípios.

A comitiva sul-mato-grossense contou com a presença do governador Eduardo Riedel, da senadora Tereza Cristina e de diversos prefeitos. Durante jantar com autoridades, Gerson reiterou a importância da integração entre os entes federativos para ampliar obras e ações estruturantes nas cidades.

O ex-governador Reinaldo Azambuja elogiou a trajetória de Gerson na Assomasul, destacando sua atuação em defesa dos municípios. Já o atual presidente da entidade, Thalles Tomazelli, defendeu a aprovação da PEC 66/2023, que amplia o prazo de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios.

A proposta é vista como essencial para garantir alívio fiscal e mais capacidade de investimento nas cidades.