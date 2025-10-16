Geraldo Resende celebra novas obras do

PAC em MS: “resultado de articulações”
O deputado federal Geraldo Resende celebrou o anúncio de 24 obras e projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que beneficiarão 20 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme publicação do Governo Federal no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15).
Segundo o parlamentar, as novas ações refletem o resultado de um intenso trabalho de articulação realizado desde o início do ano, junto a prefeitos de todas as regiões do Estado e ao Governo Federal, com o objetivo de garantir mais investimentos e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul.
“Recebo esse anúncio com muita alegria. Essas obras são fruto de uma agenda permanente que temos mantido com os municípios e com os ministérios em Brasília, defendendo as prioridades do nosso Estado. É o papel que sempre procurei cumprir como representante de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional”, destacou Geraldo Resende.
Entre as obras e investimentos contemplados pelo Novo PAC no Estado, estão ações nas áreas de educação, saúde, mobilidade e infraestrutura urbana, além da aquisição de ônibus escolares para diversos municípios.
Confira o detalhamento das ações por município:
- Corumbá – Contenção de encostas em áreas de risco;
- Três Lagoas – Macrodrenagem com canalização do Córrego Brasília e renovação da frota do Samu;
- Campo Grande – Equipamentos para expansão da radioterapia do SUS e construção de creche/escola de educação infantil;
- Ribas do Rio Pardo – Renovação da frota do Samu e construção de creche/escola de educação infantil;
- Nioaque – Construção de creche/escola de educação infantil;
- Amambai – Aquisição de ônibus escolar;
- Anastácio – Aquisição de ônibus escolar;
- Antônio João – Aquisição de ônibus escolar;
- Coronel Sapucaia – Aquisição de ônibus escolar;
- Deodápolis – Aquisição de ônibus escolar;
- Fátima do Sul – Aquisição de ônibus escolar;
- Jardim – Aquisição de ônibus escolar;
- Ladário – Aquisição de ônibus escolar;
- Miranda – Aquisição de ônibus escolar;
- Mundo Novo – Aquisição de ônibus escolar;
- Paranhos – Aquisição de ônibus escolar;
- Rio Negro – Aquisição de ônibus escolar;
- Sidrolândia – Aquisição de ônibus escolar;
- Sonora – Aquisição de ônibus escolar;
- Tacuru – Aquisição de ônibus escolar.
O Novo PAC, coordenado pelo Governo Federal, prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão em todo o país, abrangendo obras de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, saúde, educação e inclusão digital.
Para Geraldo Resende, o anúncio reafirma o compromisso do governo com a retomada do crescimento e, ao mesmo tempo, reconhece o empenho das lideranças regionais que têm trabalhado em sintonia com Brasília.
“Cada creche, cada ônibus, cada nova estrutura de saúde representa qualidade de vida e oportunidade. Seguiremos lutando por mais conquistas como essas para o nosso Estado”, conclui o deputado.
Legenda da foto/divulgação:
No novo PAC, 15 municípios de MS receberão ônibus escolares do Novo PAC.