Geraldo Resende celebra novas obras do

PAC em MS: “resultado de articulações”

O deputado federal Geraldo Resende celebrou o anúncio de 24 obras e projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que beneficiarão 20 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme publicação do Governo Federal no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15).

Segundo o parlamentar, as novas ações refletem o resultado de um intenso trabalho de articulação realizado desde o início do ano, junto a prefeitos de todas as regiões do Estado e ao Governo Federal, com o objetivo de garantir mais investimentos e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul.

“Recebo esse anúncio com muita alegria. Essas obras são fruto de uma agenda permanente que temos mantido com os municípios e com os ministérios em Brasília, defendendo as prioridades do nosso Estado. É o papel que sempre procurei cumprir como representante de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional”, destacou Geraldo Resende.

Entre as obras e investimentos contemplados pelo Novo PAC no Estado, estão ações nas áreas de educação, saúde, mobilidade e infraestrutura urbana, além da aquisição de ônibus escolares para diversos municípios.

Confira o detalhamento das ações por município:

Corumbá – Contenção de encostas em áreas de risco;

Três Lagoas – Macrodrenagem com canalização do Córrego Brasília e renovação da frota do Samu;

Campo Grande – Equipamentos para expansão da radioterapia do SUS e construção de creche/escola de educação infantil;

Ribas do Rio Pardo – Renovação da frota do Samu e construção de creche/escola de educação infantil;

Nioaque – Construção de creche/escola de educação infantil;

Amambai – Aquisição de ônibus escolar;

Anastácio – Aquisição de ônibus escolar;

Antônio João – Aquisição de ônibus escolar;

Coronel Sapucaia – Aquisição de ônibus escolar;

Deodápolis – Aquisição de ônibus escolar;

Fátima do Sul – Aquisição de ônibus escolar;

Jardim – Aquisição de ônibus escolar;

Ladário – Aquisição de ônibus escolar;

Miranda – Aquisição de ônibus escolar;

Mundo Novo – Aquisição de ônibus escolar;

Paranhos – Aquisição de ônibus escolar;

Rio Negro – Aquisição de ônibus escolar;

Sidrolândia – Aquisição de ônibus escolar;

Sonora – Aquisição de ônibus escolar;

Tacuru – Aquisição de ônibus escolar.

O Novo PAC, coordenado pelo Governo Federal, prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão em todo o país, abrangendo obras de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, saúde, educação e inclusão digital.

Para Geraldo Resende, o anúncio reafirma o compromisso do governo com a retomada do crescimento e, ao mesmo tempo, reconhece o empenho das lideranças regionais que têm trabalhado em sintonia com Brasília.

“Cada creche, cada ônibus, cada nova estrutura de saúde representa qualidade de vida e oportunidade. Seguiremos lutando por mais conquistas como essas para o nosso Estado”, conclui o deputado.

Legenda da foto/divulgação:

No novo PAC, 15 municípios de MS receberão ônibus escolares do Novo PAC.