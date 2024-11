Funsat presta contas na Câmara Municipal quanto a semestre do Primt

Na manhã da segunda-feira (18), o Diretor-Presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), João Henrique Bezerra, entregou na Câmara Municipal, o relatório semestral do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). O documento, que compreende informações relativas ao período de atendimentos e custeio – entre abril e setembro de 2024 – foi apresentado durante uma audiência pública.

O evento foi convocado pela Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Casa de Leis, em referência ao artigo 17 da Lei Municipal n° 6923/2022. A audiência foi presidida pelo Vereador Clodoilson Pires (Podemos), com a presença ainda dos vereadores, Betinho (Republicanos), Marcos Tabosa (Progressistas) e Professo André Luís (Rede).

“Neste período abrimos dois processos seletivos, um com 466 inscritos em abril e outro com 508 inscritos no mês de julho. A maior parte dos beneficiários foram da região do Anhanduizinho. Acolhimento que, conforme o próprio nome da iniciativa prevê, tivemos o total propósito de gerar a inclusão dos que foram integrados ao programa. Enfoque aplicado seja no acompanhamento da atividade operacional de cada um, assim como no direcionamento para a capacitação profissional, desenvolvida em cursos e palestras desenvolvidas pela Escola Funsat”, frisou o chefe da pasta, que explicou ainda sobre critérios de distribuição dessa politica publico no ciclo de recorte, margens de investimento, assim como eixos de atuação do Primt.