Funsat oferta 1.229 vagas de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 18 de março, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.229 vagas de emprego em Campo Grande, resultado de parcerias com 125 empresas que ofertam oportunidades em 116 diferentes atividades profissionais. As vagas estão disponíveis para intermediação nas unidades da Agência de Empregos, reforçando o compromisso da Prefeitura com a geração de trabalho e renda no município.

Entre as oportunidades, destacam-se as seleções de “perfil aberto”, que não exigem experiência prévia e oferecem treinamento remunerado aos candidatos. São 61 funções nessa modalidade, com vagas para áreas como produção, atendimento, comércio e construção civil, ampliando o acesso ao mercado de trabalho para quem busca a primeira oportunidade ou recolocação profissional.

Para candidatos com experiência, o painel também apresenta 430 vagas em diversas funções, incluindo setores de comércio, serviços e logística. Para concorrer, é necessário que o trabalhador esteja com cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), garantindo maior agilidade no encaminhamento às empresas contratantes.

A inclusão também é uma prioridade. Na sexta-feira, 20 de março, a Funsat realiza mais uma edição do Emprega CG, voltada exclusivamente ao público PCD (Pessoa com Deficiência). A ação acontecerá no período matutino, das 8h às 11h, na sede da Fundação, com foco no recrutamento para a função de auxiliar administrativo. Entre as atividades previstas estão apoio nas áreas administrativas, atendimento, organização de documentos, elaboração de relatórios e rotinas de escritório. O único pré-requisito é possuir Ensino Médio completo.

Além disso, nesta mesma quarta-feira, o painel conta com vagas específicas para profissionais PCD em diferentes funções, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem obter mais informações presencialmente nas unidades da Funsat, localizadas na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h, e na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, das 7h às 13h.

A Prefeitura de Campo Grande segue trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer a empregabilidade e promover o desenvolvimento econômico e social da cidade.