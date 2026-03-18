quarta-feira, 18/03/2026

Funsat oferta 1.229 vagas de emprego nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quarta-feira, 18 de março, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.229 vagas de emprego em Campo Grande, resultado de parcerias com 125 empresas que ofertam oportunidades em 116 diferentes atividades profissionais. As vagas estão disponíveis para intermediação nas unidades da Agência de Empregos, reforçando o compromisso da Prefeitura com a geração de trabalho e renda no município.

Entre as oportunidades, destacam-se as seleções de “perfil aberto”, que não exigem experiência prévia e oferecem treinamento remunerado aos candidatos. São 61 funções nessa modalidade, com vagas para áreas como produção, atendimento, comércio e construção civil, ampliando o acesso ao mercado de trabalho para quem busca a primeira oportunidade ou recolocação profissional.

Para candidatos com experiência, o painel também apresenta 430 vagas em diversas funções, incluindo setores de comércio, serviços e logística. Para concorrer, é necessário que o trabalhador esteja com cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), garantindo maior agilidade no encaminhamento às empresas contratantes.

A inclusão também é uma prioridade. Na sexta-feira, 20 de março, a Funsat realiza mais uma edição do Emprega CG, voltada exclusivamente ao público PCD (Pessoa com Deficiência). A ação acontecerá no período matutino, das 8h às 11h, na sede da Fundação, com foco no recrutamento para a função de auxiliar administrativo. Entre as atividades previstas estão apoio nas áreas administrativas, atendimento, organização de documentos, elaboração de relatórios e rotinas de escritório. O único pré-requisito é possuir Ensino Médio completo.

Além disso, nesta mesma quarta-feira, o painel conta com vagas específicas para profissionais PCD em diferentes funções, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem obter mais informações presencialmente nas unidades da Funsat, localizadas na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h, e na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, das 7h às 13h.

A Prefeitura de Campo Grande segue trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer a empregabilidade e promover o desenvolvimento econômico e social da cidade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Conclusão do Centro de Belas Artes marca vitória para Campo Grande e encerra décadas de espera, destaca Ronilço Guerreiro

Josimar Palácio - 0
Após décadas de abandono e dinheiro público desperdiçado, a estrutura que abrigaria a rodoviária de Campo Grande e que será o Centro Municipal de...
Leia mais

Pela 7ª vez seguida, Campo Grande conquista título Cidade Árvore do Mundo

ANELISE PEREIRA - 0
Às vésperas da COP15, Campo Grande segue consolidando sua posição como referência internacional em sustentabilidade urbana. Pelo sétimo ano consecutivo, a Capital foi reconhecida...
Leia mais

Educação: Mara Caseiro cobra reforma de escola em Paraíso das Águas

ANELISE PEREIRA - 0
Em prol da Educação de Paraíso das Águas, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou ao governador Eduardo Riedel a realização de reforma geral na...
Leia mais

Residencial Nova Bahia terá seleção em abril e inscrições seguem até sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A seleção dos beneficiários do Residencial Nova Bahia será realizada no dia 6 de abril de 2026 (segunda-feira), às 15h, com divulgação das 80...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia