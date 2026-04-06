Funsat oferece 1.130 vagas, 747 não exigem experiência

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a semana com a oferta de 1.130 vagas de emprego nesta segunda-feira (6), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 113 funções, contemplando diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

Do total de vagas disponíveis, 747 não exigem experiência profissional, o que representa a maior parte das oportunidades e amplia o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou recolocação.

Entre as funções com maior número de vagas sem exigência de experiência estão operador de caixa (86), auxiliar de limpeza (77), atendente de lojas e mercados (72), auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (68), atendente de padaria (40), repositor em supermercados (35), auxiliar nos serviços de alimentação (35) e ajudante de carga e descarga de mercadorias (32). Também há vagas para áreas como produção, logística, atendimento e serviços gerais.

Já as vagas que exigem experiência somam 383 oportunidades, incluindo funções operacionais e técnicas. Entre os destaques estão auxiliar operacional de logística (50), pedreiro (17), padeiro (16), consultor de vendas (13), motorista de caminhão (13), costureira em geral (14) e vigia (10), além de cargos especializados como analista de crédito, desenvolvedor de sistemas, eletrotécnico, eletricista industrial, farmacêutico e técnico de edificações.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), estão disponíveis 12 vagas distribuídas em seis funções, sendo elas repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (2), empacotador (2), além de oportunidades para auxiliar de limpeza, motorista de caminhão e porteiro, com uma vaga cada.

O painel também conta com 11 vagas temporárias, sendo 10 para a função de garçom e uma para cozinheiro geral.

Os interessados devem comparecer presencialmente à Funsat para realizar ou atualizar o cadastro. O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e até 13h no Polo Moreninhas.

Mais informações sobre as vagas podem ser acompanhadas pelo Painel Municipal de Empregabilidade, além das redes sociais oficiais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e Facebook (funsatcampograndems).