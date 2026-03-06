sexta-feira, 6/03/2026

Funsat encerra semana com 1.268 vagas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta sexta-feira (06), 1.268 vagas de emprego. As oportunidades são oferecidas por 127 empresas e contemplam 121 profissões diferentes, ampliando as chances de contratação para quem busca uma colocação no mercado. 

Entre as vagas anunciadas estão auxiliar administrativo (2), auxiliar de cozinha (35), auxiliar de padeiro (69), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), estoquista (21), guarda de vigilância (10) e oficial de manutenção (15). 

Do total, 845 oportunidades são de perfil aberto, sem exigência de experiência prévia. Nessa modalidade há vagas para ajudante de motorista (2), alimentador de linha de produção (25), auxiliar de armazenamento (7), auxiliar de limpeza (96), operador de caixa (102), operador de telemarketing ativo (50) e servente de pedreiro (9). 

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 82 vagas, sendo 80 para auxiliar de confecção e outras para porteiro e auxiliar de linha de produção. 

Os interessados devem manter o currículo atualizado no sistema da Funsat para receber a carta de encaminhamento às entrevistas. O atendimento começa às 7h, na Agência de Empregos da Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699. A lista completa das vagas pode ser consultada no site da Fundação. 

CATEGORIAS:
GERAL

