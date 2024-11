Fumacê percorre oito bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (13)

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que o Fumacê percorrerá oito bairros nesta quarta-feira (13/11) para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Sesau circularão das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Guanandi, Piratininga, Pioneiros, Dr. Albuquerque, Vila Carlota, Jardim Paulista, Centro Oeste e Los Angeles.

O serviço de borrifação em ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – utiliza um inseticida que atinge preferencialmente as fêmeas adultas do mosquito, transmissoras das doenças. Contudo, outras espécies também podem ser afetadas, por isso é necessária uma aplicação criteriosa do produto.

Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê, permitindo que o veneno alcance áreas onde os mosquitos possam estar.

Os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a aplicação do inseticida.

Itinerário

GUANANDI – Rua Padre Tomaz, com Rua Aníbal Mourão

PIRATININGA – Rua Floriano Paula Corrêa, com Travessa do Touro

PIONEIROS – Rua João de Souza, com Rua Carlos Magno

DR. ALBUQUERQUE – Rua Delfina Borges, com Rua Cristalina

VILA CARLOTA – Rua Faria Lima, com Rua Martinho Barbosa Martins

JARDIM PAULISTA – Rua Santa Izildinha, com Rua Aristóteles

CENTRO OESTE – Rua Paula Ubiratan, com Rua dos Topógrafos

LOS ANGELES – Rua Luís Vasconcelos, com Rua Cassim Contar