SIDROLÂNDIA: Para fortalecer negócios locais, prefeitura lança o programa “Empreende Sidrolândia”

No Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas – 27 de junho, a Prefeitura de Sidrolândia reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico local por meio do lançamento do Programa Empreende Sidrolândia, uma iniciativa inovadora que valoriza o comércio local e torna as contratações públicas mais transparentes e acessíveis.

A proposta visa permitir que microempreendedores e empresas locais prestem serviços para o município de forma mais simples e direta. Por meio da nova ferramenta digital, o aplicativo web “Credencia MEI”, empresários de Sidrolândia, após habilitados, serão cadastrados e poderão participar dos processos de credenciamento para prestação de serviços à Prefeitura, com toda a transparência exigida pela nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Clique aqui e confira.

Transparência e oportunidade

“Estamos oferecendo uma ferramenta que garante mais transparência e amplia as oportunidades para os empresários locais. Nosso objetivo é fazer com que os recursos públicos permaneçam e gerem desenvolvimento dentro do próprio município”, destacou o prefeito Rodrigo Basso.

Como funciona o Empreende Sidrolândia?

Através do site da Prefeitura, em licitações, o empresário poderá consultar os credenciamentos em andamento, baixar o edital e suas regras, e enviar a documentação exigida para o e-mail do credenciamento (credenciamento@sidrolandia.ms.gov.br), respeitando o prazo estabelecido no edital.

As documentações serão analisadas nas datas das sessões previstas no edital pela Comissão de Licitações. Após conferência dos documentos, as empresas habilitadas serão cadastradas no aplicativo web Credencia MEI, com geração de usuário e senha de acesso.

Feito o credenciamento, os fornecedores passam a integrar um sistema de rodízio eletrônico, que define a ordem de chamadas para prestação de serviços. A solicitação será realizada via aplicativo web e por SMS, e o empresário poderá aceitar ou recusar a demanda. No entanto, com três recusas consecutivas, a empresa será reposicionada automaticamente para o final da fila.

A Prefeitura reforça que essa é uma oportunidade para as empresas do município prestarem serviços e fornecerem produtos em diversas áreas.

Para aqueles que tiverem dificuldade com a documentação, haverá suporte na sala do empreendedor, localizada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, na Rua Santa Catarina, 750, Centro.

Neste 27 de junho, data que celebra as micro, pequenas e médias empresas, Sidrolândia reafirma sua confiança no empreendedor local como motor de geração de renda, empregos e crescimento sustentável.