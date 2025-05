Fumaça preta no Vaticano mantém indefinição sobre novo papa

No segundo dia de conclave, a Capela Sistina voltou a expelir fumaça preta, indicando que nenhum dos 133 cardeais obteve os dois terços necessários para ser eleito novo papa. A Praça São Pedro, mais uma vez, foi palco de expectativa e oração por parte dos fiéis, que aguardam ansiosos um desfecho. O conclave, iniciado na quarta-feira (7) ocorre sob clima de tensão e desejo de unidade entre os cardeais.

Nos últimos 150 anos, apenas dois papas foram escolhidos após duas rodadas de votação — Leão XIII e Pio XII — e a eleição no segundo dia, como a de Francisco em 2013, passou a ser exceção. Até o momento, não há franco favorito entre os papáveis, em um colégio cada vez mais diverso graças às nomeações feitas por Francisco, com maior presença de cardeais africanos e asiáticos.

A segurança no Vaticano permanece reforçada e o isolamento dos cardeais é total. Missas seguem acontecendo em locais como o Colégio Pio Brasileiro, onde religiosos brasileiros acompanham o processo de perto. Caso a eleição não ocorra até o terceiro dia, o regulamento prevê uma pausa para orações. A expectativa agora recai sobre as votações da tarde. Fumaça branca e sinos anunciarão o novo papa assim que a escolha for feita.