Frentistas firmam convênio com Tênis Clube de Campo Grande

O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul (SINPOSPETRO-MS) vem ampliando os benefícios oferecidos aos trabalhadores da categoria por meio de convênios firmados com empresas prestadoras de serviços em diversas áreas, inclusive na área da saúde. A iniciativa busca proporcionar mais qualidade de vida, bem-estar e economia aos sindicalizados e suas famílias.

Entre os destaques está o novo convênio com o Tênis Clube de Campo Grande, um dos espaços mais tradicionais da capital sul-mato-grossense. A parceria oferece acesso a uma ampla estrutura de lazer e esportes, incluindo piscinas (adulto, infantil e olímpica), campo de futebol, quadras para diversas modalidades, sauna, hidroginástica, salão de festas, lanchonete, restaurante, toboágua infantil e quiosques para momentos de confraternização.

“O SINPOSPETRO-MS não se limita a lutar por melhores salários e condições de trabalho para os frentistas e demais trabalhadores dos postos de combustíveis. Também buscamos valorizar e fortalecer as famílias desses profissionais, oferecendo oportunidades de lazer, saúde e bem-estar. A parceria com o Tênis Clube é um exemplo disso, pois proporciona um espaço seguro, acolhedor e completo para o descanso e diversão de todos”, afirma o presidente do sindicato, José Hélio da Silva.

Os sindicalizados interessados em conhecer os detalhes dos convênios e as vantagens oferecidas pelas empresas parceiras podem entrar em contato com a secretaria do sindicato: Avenida Noroeste, 1947, Bairro Amambai, fone: (67)3042-0600 e whatsapp 99979-5178.