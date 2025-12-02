terça-feira, 2/12/2025

Frei Gilson é homenageado pelo deputado Zé Teixeira

Moção de Congratulação reconhece trajetória de evangelização

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (2), o deputado estadual Zé Teixeira apresentou, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de Congratulação ao sacerdote e cantor Frei Gilson, destacando sua contribuição à fé cristã através da música e das redes sociais. O religioso, natural de São Paulo, ingressou aos 18 anos na Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e foi ordenado sacerdote em 2013, conciliando sua missão pastoral com o ministério de louvor Som do Monte.

No YouTube, Frei Gilson ultrapassou 7,5 milhões de inscritos em 2025, sendo conhecido por canções como Eu Te Levantarei, Eu Seguirei e Tu És o Centro. O Frei também ganhou notoriedade por transmissões ao vivo da Oração do Rosário, alcançando até um milhão de participantes em uma única transmissão neste ano.

Em 2025, recebeu o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, após já ter reunido multidões em eventos no Estado, incluindo Vicentina, em 2023. O deputado Zé Teixeira ressaltou que a homenagem reflete o impacto positivo do trabalho de Frei Gilson, que inspira milhares de pessoas com sua música e espiritualidade.

No próximo dia 7 de dezembro, o sacerdote estará novamente em Mato Grosso do Sul, na Comunidade de São Vicente Pallotti, em Dourados.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Motorista abandona carro e foge durante abordagem em Itahum

Milton - 0
Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (26), em Itahum, 1.005 kg de maconha, 30,5 kg de skunk e 2 kg de cocaína em um...
Leia mais

Trabalhador é assassinado a facadas em fazenda em MS

Milton - 0
Clewerson de Oliveira (40), foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (1º), em uma fazenda na zona rural de Figueirão. O principal suspeito,...
Leia mais

Polícia apreende arsenal de guerra do narcotráfico no Nova Lima

Milton - 0
A DENAR e o Batalhão de Choque da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (27), realizaram uma operação no bairro Nova Lima, em Campo...
Leia mais

Festa de Santo Antônio de Pádua é incluída no calendário oficial de MS

Milton - 0
A Festa de Santo Antônio de Pádua, tradicionalmente realizada em Batayporã, passa a integrar o Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia